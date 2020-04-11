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- ABD'de hazırlanan sosyal mesafenin önemine ilişkin video dikkat çekti

- ABD'de hazırlanan sosyal mesafenin önemine ilişkin video dikkat çekti ABD'nin Ohio eyaleti Sağlık Bakanlığı, sosyal mesafenin korona virüs üzerindeki etkisine ilişkin yayınladığı video ile sosyal mesafenin önemine dikkat çekti.

11.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:57
- ABD'de hazırlanan sosyal mesafenin önemine ilişkin video dikkat çekti
OHIO - ABD'nin Ohio eyaleti Sağlık Bakanlığı, sosyal mesafenin korona virüs üzerindeki etkisine ilişkin yayınladığı video ile sosyal mesafenin önemine dikkat çekti.
ABD'nin Ohio eyaleti Sağlık Bakanlığı, korona virüs salgınında sosyal mesafenin önemine ilişkin bir video hazırladı. Masa tenisi topu ve fare kapanıyla oluşturulan farkındalık videosu sosyal medyada viral haline geldi. Videoda yan yana yerleştirilen fare kapanı ve masa tenisi toplarının üzerine yukarıdan bir top atılıyor. Ardından fare tuzakları kapanmaya başlıyor. Bununla korona virüsün toplum içinde yayılma hızına sosyal mesafenin önemine değiniliyor. Aralıklı yerleştirilen fare kapanlarının arasında ise aynı şekilde atılan masa tenisi topu güvenli bir şekilde sıçrıyor. Yayınlanan videoyla korona virüs salgınında sosyal mesafenin önemi bir kez daha gözler önüne serildi. - ABD’de hazırlanan sosyal mesafenin önemine ilişkin video dikkat çekti

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık Bakanlığı, Ohio, Güncel
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