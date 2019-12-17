Haberler » Güncel » ABD'de hortum ve fırtınalarda 3 kişi öldü - Haber

ABD'de hortum ve fırtınalarda 3 kişi öldü

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan hortum ve fırtınalarda 3 kişi yaşamını yitirdi, en az 10 kişi yaralandı.

17.12.2019 20:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 20:32ABD'de hortum ve fırtınalarda 3 kişi öldü
ABD'nin güneydoğusunda etkili olan hortum ve fırtınalarda 3 kişi yaşamını yitirdi, en az 10 kişi yaralandı.
Ulusal Hava Servisi, ülkenin güneydoğusunda pazartesi gününden itibaren 21 saat içinde 240'tan fazla hortum uyarısı yaptı.
Fırtına Tahmin Merkezi, doğu Teksas'tan Alabama ve Tennessee eyaletlerine uzanan alanda 30'dan fazla fırtına hasarı kaydetti.
Bazı bölgelerde evlerin çatılarını uçuran hortum ve fırtınaların yol açtığı olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi yakalandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:50 Bolu'da pansiyonda kalan 7 öğrenci grip şikayetiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
21:49 Fransalı terörist savaşçı, sınır dışı edildi - Haber
21:47 TIR'la çarpışan traktör, parçalara ayrıldı: 1 yaralı - Haber
21:47 Kartal'daki villadan çıkan "kedicik" konuştu - Haber
21:46 Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Haber
20:24 Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti - Haber
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Haber
20:06 Amerikan ordusu, Ardenler taarruzuna gönderme yapmak isterken büyük bir hata yaptı! ABD askerlerini öldüren subayın fotoğrafını paylaştı - Haber
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Haber
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Haber
17.12.2019 21:51:41