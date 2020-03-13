ABD'de ihracat fiyat endeksi 5 yılın en yüksek düşüşünü kaydetti
ABD'de ihracat fiyat endeksi şubatta aylık yüzde 1,1 ve yıllık yüzde 1,3 azaldı.
13.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:12
ABD'de ihracat fiyat endeksi şubatta aylık yüzde 1,1 ve yıllık yüzde 1,3 azaldı.
ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.
Buna göre, ülkede ihracat fiyat endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 1,1 azaldı. Endekse ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,4 azalması yönündeydi. İhracat fiyat endeksi, ocak ayında yüzde 0,6 yükselmişti.
Endeks, şubat ayındaki azalışla Aralık 2015'ten bu yana kaydedilen en büyük aylık düşüşünü gösterdi.
İhracat fiyat endeksi şubatta geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde yüzde 1,3 azaldı.
Bu dönemde ihracat fiyat endeksindeki azalışta, tarım ve tarım dışı ürünlerin ihracat fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.
İhracat fiyat endeksi beklenenden az düştü
ABD'de ithalat fiyat endeksi ise şubatta geçen aya kıyasla yüzde 0,5 azaldı. Endekse ilişkin beklenti ise yüzde 0,8 düşmesi yönündeydi. İthalat fiyat endeksi ocak ayında ise yüzde 0,1 artmıştı.
Endeksteki aylık değişim, Ağustos 2019'dan bu yana kaydedilen en yüksek düşüş oldu.
İthalat fiyat endeksi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,2 azalış kaydetti.
Bu dönemde akaryakıt ithalatının fiyatlarındaki düşüş diğer ürünlerin yüksek ithalat fiyatlarını dengeledi.
Analistler, ithalat fiyat endeksinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ilerleyen aylarda daha da düşebileceğini belirtiyor.
ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.
Buna göre, ülkede ihracat fiyat endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 1,1 azaldı. Endekse ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,4 azalması yönündeydi. İhracat fiyat endeksi, ocak ayında yüzde 0,6 yükselmişti.
Endeks, şubat ayındaki azalışla Aralık 2015'ten bu yana kaydedilen en büyük aylık düşüşünü gösterdi.
İhracat fiyat endeksi şubatta geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde yüzde 1,3 azaldı.
Bu dönemde ihracat fiyat endeksindeki azalışta, tarım ve tarım dışı ürünlerin ihracat fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.
İhracat fiyat endeksi beklenenden az düştü
ABD'de ithalat fiyat endeksi ise şubatta geçen aya kıyasla yüzde 0,5 azaldı. Endekse ilişkin beklenti ise yüzde 0,8 düşmesi yönündeydi. İthalat fiyat endeksi ocak ayında ise yüzde 0,1 artmıştı.
Endeksteki aylık değişim, Ağustos 2019'dan bu yana kaydedilen en yüksek düşüş oldu.
İthalat fiyat endeksi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,2 azalış kaydetti.
Bu dönemde akaryakıt ithalatının fiyatlarındaki düşüş diğer ürünlerin yüksek ithalat fiyatlarını dengeledi.
Analistler, ithalat fiyat endeksinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ilerleyen aylarda daha da düşebileceğini belirtiyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çalışma Bakanlığı, İhracat, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Ekonomi
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Ekonomi
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Ekonomi
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Ekonomi
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Ekonomi
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Ekonomi
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı