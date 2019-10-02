Haberler » Dünya » Haber

Abd'de ikinci dünya savaşı'ndan kalma uçak düştü: 8 yaralı

ABD'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombardıman uçağı havalimanına düştü.

02.10.2019 21:13Abd'de ikinci dünya savaşı'ndan kalma uçak düştü: 8 yaralı
ABD'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombardıman uçağı havalimanına düştü. Uçakta kaç kişi olduğuna ilişkin açıklama yapılmazken, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
B-17 tipi bombardıman uçağı, Connecticut eyaletindeki Hartford şehrinin kuzeyinde yer alan Bradley Uluslararası Havalimanı'na düştü. Uçağın bir etkinlik kapsamında havalimanına getirildiği ve orduya ait olmadığı açıklandı. Uçağın düşüş nedeninin ise motorlardan birinde çıkan arıza olduğu; kazada 8 kişinin yaralandığı açıklandı.



Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
00:09 Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde en az 5 kişi öldü
23:46 Hindistan'ın ruhani lideri Mahatma Gandhi doğumunun 150. yıl dönümünde dev 'plastik çıkrıkla' anıldı
23:31 'Devlet Bahçeli'nin durumu kritik' iddialarına MHP'den yalanlama
23:19 Abd'de uçak kazası: 5 ölü, 9 yaralı
23:09 Lorenzo Kasırgası Atlas Okyanusu'nda Portekiz adalarını vurdu
22:46 Paris'te eylem için sokağa çıkma sırası polislerde
22:33 Irak'ta gösterilerin ikinci gününde de kan aktı