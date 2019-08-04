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- ABD'de ikinci silahlı saldırı: 10 ölü

- ABD'de ikinci silahlı saldırı: 10 ölüOHIO - ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso'da 20 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıdan kısa bir süre sonra bu kez de Ohio'da silahlı saldırı düzenlendi.

04.08.2019 11:41
- ABD'de ikinci silahlı saldırı: 10 ölü
- ABD'de ikinci silahlı saldırı: 10 ölü
OHIO - ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso'da 20 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıdan kısa bir süre sonra bu kez de Ohio'da silahlı saldırı düzenlendi. Gelen ilk bilgilere en az 10 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de ağır yaralandı.
ABD'de bir gecede ikinci silahlı saldırı gerçekleşti. Meksika sınırında bulunan Teksas'a bağlı El Paso'da silahlı bir saldırganın 20 kişiyi öldürüp, 26 kişiyi yaraladığı katliamdan birkaç saat sonra benzer bir silahlı saldırı haberi Ohio'dan geldi. Silahlı bir kişinin Daytona kentinde ateş açtığı ve ilk bilgilere göre en az 10 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırıda 7 kişi de ağır yaralandı. Görgü tanıkları, saldırganın etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.
Daytona bölgesinde birçok tıp merkezini işleten Kettering Sağlık Ağı Sözcüsü Elizabeth Long, hastanelere çok sayıda kişinin yatırıldığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, El Paso, Güncel

Kaynak: İHA

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