ABD'de ikinci silahlı saldırı: 7 ölü (2)

ABD'nin Ohio eyaletinde ikinci silahlı saldırı düzenlendi. Yerel medya, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ohio eyaletindeki Dayton şehrinin Oregon bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi. Yerel medya, saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ölü sayısının artabileceği belirtilirken; saldırganlardan birinin olay yerinde etkisiz hale getirildiği, diğerinin olay yerinden siyah bir cip ile kaçtığı iddia edildi.

ABD'de ilk silahlı saldırı Texas eyaletindeki bir AVM'de düzenlenmişti. Saldırıda 20 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandı belirtildi. Bu ikinci saldırı ise ilk saldırının birkaç saat sonrasında, Ohio eyaletindeki Dayton şehrinin Oregon bölgesinde düzenlendi.