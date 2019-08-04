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ABD'de ikinci silahlı saldırı: 9 ölü, 16 yaralı (3)

ABD'nin Ohio eyaletinde ikinci silahlı saldırı düzenlendi.

04.08.2019 11:38 ABD'de ikinci silahlı saldırı: 9 ölü, 16 yaralı (3)
ABD'nin Ohio eyaletinde ikinci silahlı saldırı düzenlendi. Dayton Polis Teşkilatı, sosyal medyada yaptığı açıklamada, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Ohio eyaletindeki Dayton şehrinin Oregon bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi. Dayton polisi, sosyal medyada yaptığı açıklamada, saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin ise yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Saldırganın ise ola yerinde öldüğü belirtildi.

ABD'de ilk silahlı saldırı Texas eyaletindeki bir AVM'de düzenlenmişti. Saldırıda 20 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandı belirtildi. Bu ikinci saldırı ise ilk saldırının birkaç saat sonrasında, Ohio eyaletindeki Dayton şehrinin Oregon bölgesinde düzenlendi.

Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden görüntü

-İnsanların görüntüleri

DGS Saati 09: 56 Tarihi 04.08.2019 - Haber Kodu : 190804027

-Silah sesleri ve kaçan insanlar

-Olay yerinden görüntü

DGS Saati 10: 20 Tarihi 04.08.2019 - Haber Kodu : 190804029



Amerika Birleşik Devletleri, Ohio, Güncel

Kaynak: DHA

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