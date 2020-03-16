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ABD'de ilk koronavirüs aşısı test ediliyor

ABD'de geliştirilen bir koronavirüs aşısının bugün ilk kez Washington eyaletinde test edileceği bildirildi.

16.03.2020 08:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:50
ABD'de ilk koronavirüs aşısı test ediliyor
ABD'de geliştirilen bir koronavirüs aşısının bugün ilk kez Washington eyaletinde test edileceği bildirildi.
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Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Ekonomi

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