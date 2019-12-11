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ABD'de internet kullanıcılarının 722 milyon dolarını dolandıran çete çökertildi

NEW ABD'de yatırımcıların 722 milyon dolarını internet üzerinden "sanal para" ile dolandıran çete üyeleri yakalandı.

11.12.2019 23:42 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:42ABD'de internet kullanıcılarının 722 milyon dolarını dolandıran çete çökertildi
NEW ABD'de yatırımcıların 722 milyon dolarını internet üzerinden "sanal para" ile dolandıran çete üyeleri yakalandı.
New Jersey eyaleti Newark Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ponzi" ya da "Piramit Satış Sistemi dolandırıcılığı" yöntemiyle internet kullanıcılarının parasını dolandıran 4 zanlının gözaltına alındığı duyuruldu.
Açıklamada, 4 zanlının, nisan 2014 ile aralık 2019 arasında BitClub Network adı altında yüksek teknolojiye sahip "Ponzi" ya da "Piramit Satış Sistemi dolandırıcılığı" sistemiyle internet üzerinden küresel çapta 722 milyon dolardan fazla para topladığı bildirildi.
Lüks hayat süren zanlılardan 37 yaşındaki Matthew G'nin, adli kayıtlarda, hedef kitlesindeki yatırımcıları "sürü" şeklinde tarif ettiği, "bütün modeli aptalların sırtına kurduğunu" söylediği aktarıldı.
Zanlıların ayrıca, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na kayıtlı olmadığı halde şirketin hisselerini de satmaya çalışmakla suçlandıkları kaydedildi.
Suçlu bulunmaları halinde zanlıların, menkul kıymetler komplo suçlamasıyla 5 yıl, dolandırıcılık suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Başsavcı, Güncel

Kaynak: AA

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