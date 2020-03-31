Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ABD'de iPhone Konum Verisi Kullanımı

Uzak Doğu'nun Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 32.

31.03.2020 20:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:49
ABD'de iPhone Konum Verisi Kullanımı
Uzak Doğu'nun Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 32.113 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüsle (COVID-19) mücadelede ilginç yöntemler takip ediliyor. ABD'deki bir dizi kurumun iPhone kullanıcılarının konum verilerine erişim sağladığı söylenmişti.

Gelen haberlere göre federal hükümet, Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), eyalet ve yerel yönetimler, akıllı telefon kullanıcılarının durumları ve hareketleri hakkında raporlar yazıyor. Bu raporlarda oldukça ilginç detaylar bulmak mümkün.

ABD iPhone konum verisi

Gelen haberde, birçok devlet yetkilisinin milyonlarca akıllı telefon ve mobil cihaz kullanıcısının konum verilerine ulaşabildiği ifade edildi. Bu durum bazı kanallarda tedirginlik yaratıyor.

Gelen bilgilerde, proje kapsamında sayısı 500'ü bulan Amerikan kentindeki konum verilerinin toplanması ilk hedefler arasında. Bu trafik takip edilirken, hâlâ açık olan perakende satış merkezleri ve insanların toplandığı kamuya açık alanlar da belirlenmek isteniyor. Uzmanlar, örneğin Brooklyn'deki Prospect Park'ta hâlâ kalabalıkların toplanmaya devam ettiğini ifade etti. Yapılan bütün takiplerin, salgının ekonomik etkileri konusunda da işe yaramasına katkıda bulunması bekleniyor. Böylece motorlu taşıt seyahatlerindeki azalmalar daha rahat görülecek.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Uzak Doğu, Wuhan, Teknoloji
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››ABD'de iPhone Konum Verisi Kullanımı - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

22:11: Anne ve 3 çocuğu yangında mahsur kaldı - Haberler 22:07: Yorganla parktaki bankta yatan yaşlı adama Aksaray Belediyesi sahip çıktı - Haberler 22:05: DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu - Haberler 22:04: Yasağa rağmen mekan işletti, ekipler mühürledi - Haberler 22:04: Yasağa rağmen mekan işletti, ekipler mühürledi - Haberler 20:52: Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart 20:37: Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi - Haberler 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler 19:51: Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi - Haberler 19:34: Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu - Haberler