ABD'de ırkçılık karşıtı "George Floyd protestoları" 9. gününde

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı protestolar 9. gününde de devam etti.

04.06.2020 07:30 | Son Güncelleme: 04.06.2020 07:35
ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı protestolar 9. gününde de devam etti.
New York'ta binlerce gösterici bugün de şehrin değişik bölgelerinde toplanarak Floyd için adalet çağrısı yaptı.
Öğleden sonra Brooklyn ve Manhattan'da başlayan gösteriler genelde sakin geçti.
New York'taki protestolarda yağma ve şiddetin önüne geçmek için 3 gecedir 20.00'den sonra uygulamaya sokulan sokağa çıkma yasağına çarşamba akşamı uymayan bazı göstericilerle polis arasında zaman zaman arbede çıktı.
Yasak nedeniyle polis, Brooklyn köprüsünden kente girişleri kapatırken, Manhattan'da saat 20.00'den sonra dağılmak istemeyen göstericilere de coplarla müdahale etti, en az 10 kişiyi gözaltına aldı.
Manhattan'ın doğu yakasında, 3. Cadde ile 50. sokakta, sokağa çıkma yasağına karşı polise diz çökerek ve ellerini havaya kaldırarak barışçıl bir şekilde direnmeye çalışan diğer bir grup ise yağmurun başlamasıyla dağıldı.
Manhattan adası dışında gün içinde Brooklyn'de, Williamsburg'da, Staten Island'da 50 ila 100 kişilik gruplar halinde gösteriler de düzenlendi.
ABD'nin diğer eyalet ve şehirlerinde çarşamba günü yapılan diğer protestolar da çoğunlukla barışçıl geçti.
Vali Cuomo NYPD'den özür diledi
Öte yandan salı akşamı yaşanan şiddet ve yağma olayları nedeniyle New York Polis Departmanı (NYPD) ve Belediye Başkanı Bill de Blasio'yu sert şekilde eleştiren New York Valisi Andrew Cuomo'nun NYPD'den özür dilediği belirtildi.
Cuomo'nun NYPD Emniyet Müdürü Dermont F. Shea'yı arayarak polise yönelik eleştirilerinden dolayı özür dilediği kaydedildi.
Vali Cuomo ve Belediye Başkanı de Blasio, pazartesi ve salı gecesi Manhattan, Brooklyn ve Bronx'taki işyerlerine yönelik yaşanan yağmalamalarla ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı.
Salı gecesi yaşanan şiddet ve yağmalamalarda en az 280, bir önceki gece ise yaklaşık 700 kişi gözaltına alınmıştı.
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürülmesi olayı
Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, geçen pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.
Floyd protestolarında yaşanan şiddet ve yağmalamalar nedeniyle, başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı getirilirken 25'e yakın kentte de, Ulusal Muhafız Birlikleri, polise destek sağlamak için devreye sokulmuştu. ABD’de ırkçılık karşıtı ’George Floyd protestoları’ 9. gününde

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Brooklyn, Güncel, Haber

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