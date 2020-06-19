ABD'de ırkçılık kavgası kamerada

ABD'de ırkçılık kavgası kameradaABD, (DHA) ? ABD'nin Michigan eyaletinde mağazada bir müşteri, siyahi bir kişiye Negro (zenci) diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle saldırıya uğradı.

19.06.2020 16:32 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:36
ABD'de ırkçılık kavgası kamerada
ABD, (DHA) ? ABD'nin Michigan eyaletinde mağazada bir müşteri, siyahi bir kişiye Negro (zenci) diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle saldırıya uğradı. O anlar mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.
ABD'de son dönemlerde artan ırkçılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. ABD'nin Michigan eyaletinin Flint Township kentinde bir giyim mağazasında siyahi bir kişi, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle mağazadaki müşteriye saldırdı. Yere düşen adama defalarca yumruk atan siyahi kişi, adamın kendisine 'negro' (zenci) dediği için saldırdığını belirtti. Saldırı anının görüntülenmesiyle, video sosyal medyada tepkiye neden oldu. Polis olaya karışan kişilerin ismini açıklamazken, olayın soruşturulduğunu ifade etti. 'Zenci' (Negro) kelimesi argo dilinde siyahi kişiler için bir tür hakaret sayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından tansiyon bir türlü düşmüyor. ABD’de ırkçılık kavgası kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Michigan, Güncel, Haber

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