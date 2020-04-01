Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ABD'de ISM imalat sanayi endeksi martta geriledi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve enerji piyasasındaki oynaklığın etkisiyle mart ayında 49,1 değerine düştü.

01.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:48
ABD'de ISM imalat sanayi endeksi martta geriledi
ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve enerji piyasasındaki oynaklığın etkisiyle mart ayında 49,1 değerine düştü.
ISM, mart ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.
Buna göre, ISM imalat sanayi endeksi martta bir önceki aya göre 1 puan azalarak 49,1 değerine düştü. Şubat ayında 50,1 seviyesinde gerçekleşen veriye ilişkin piyasa beklentisi, 45 değerini alması yönündeydi.
Beklentinin altında bir azalış gösteren endeksteki değişimde, dünya genelinde yayılan Kovid-19 salgını ve enerji piyasasındaki oynaklık etkili oldu.
Bu ayda, üretim endeksi aylık 2,6 puan azalışla 47,7 değerini alırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 7,6 puan azalarak 42,2 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam endeksi ise bu dönemde 3,1 puan azalışla 43,8 değerine geriledi.
Söz konusu dönemde, sanayi sektörünü oluşturan 18 alt endüstriden 10'u büyüme kaydetti. Martta daralan sektörler ise petrol ve kömür ürünleri, tekstil, ulaşım araçları, mobilya, metal ve makine oldu.
IHS Markit'in PMI verisi aşağı yönlü revize edildi
Öte yandan, uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan mart ayına ilişkin imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ise 49,2'den 48,5 değerine revize edildi.
IHS Markit'ten yapılan açıklamada, imalat sektöründe Ağustos 2009'dan bu yana görülen en hızlı kötüleşmenin kaydedildiği ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, mart ayına ait nihai imalat sanayi PMI verisinin öncü veriden daha kötü olduğunu belirterek, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında iş yerlerinin kapanmasının işleri olumsuz etkilediğini kaydetti.
PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››ABD'de ISM imalat sanayi endeksi martta geriledi - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Ekonomi
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Ekonomi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası’na toplam 76 milyon bağışladı Ekonomi
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 76 milyon bağışladı
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Ekonomi
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 milyon liralık destek Ekonomi
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı! Ekonomi
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı!
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı Ekonomi
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

18:27: Borsa günü düşüşle tamamladı - Ekonomi 18:27: ABD'de ISM imalat sanayi endeksi geriledi - Ekonomi 18:27: Bakan Selçuk'tan 'ücretli öğretmen ödemeleri' açıklaması - Ekonomi 18:24: LPG'ye indirim - Ekonomi 18:22: Benzine 8 kuruş zam, otogaza 95 kuruş indirim - Ekonomi 18:06: Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi - Ekonomi 17:39: İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi - Haberler 17:02: Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek - Ekonomi 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 16:21: Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi - Ekonomi 15:35: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı - Ekonomi 14:56: Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek - Ekonomi