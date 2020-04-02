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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, koronavirüsün etkisiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 648 bine yükselerek yeni bir rekora ulaştı.

02.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:51

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, koronavirüsün etkisiyle 28 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 milyon 341 bin kişi artarak 6 milyon 648 bine yükseldi.

BEKLENTİNİN ÇOK ÜZERİNDE ARTIŞ YAŞANDI

Piyasa beklentisinin çok üzerinde artış gösteren işsizlik başvuruları, bu değerle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Önceki haftaki rekorunu tazeleyen veriye yönelik piyasa beklentisi, 3 milyon 500 bin olması yönündeydi.

İşsizlik başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 3 milyon 283 binden 3 milyon 307 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 1 milyon 607 bin 750 kişi artarak 2 milyon 612 bine çıktı. Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 21 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre 1 milyon 245 bin kişi artarak 3 milyon 29 bin olarak kaydedildi.

KORONAVİRÜS ETKİLİ OLDU

İşsizlik başvurularındaki rekor artışta, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında iş yerlerinin kapatılması ve salgının iş gücü piyasasına etkisinin devam etmesi belirleyici oldu. İş gücü piyasasında salgından en çok etkilenenlerin ise konaklama ve yiyecek gibi hizmet sektörü kolları olduğu belirtildi.

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ABD’de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Ekonomi

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İşsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
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