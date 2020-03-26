ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı

Koronavirüsün finansal piyasalar üzerindeki etkisinin reel piyasalara yansıdığının ispatı olarak yorumlanan ABD işsizlik maaşı başvuruları açıklandı. Haftalık olarak açıklanan veri geçtiğimiz hafta 3,3 milyon kişi olarak açıklandı. Bu durum tarihteki en büyük artış oldu. Bir önceki hafta bu veri 281 bin kişi idi.

BİR ÖNCEKİ EN YÜKSEK ARTIŞ 38 YIL ÖNCEYDİ

İşsizlik maaşı başvurularında tarihteki en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Bu hafta açıklanan tarihi artıştan önce en yüksek artış 1982 yılında 665 bin olarak gerçekleşmişti.

BEKLENTİLERİN ÇOK ÜZERİNDE GELDİ

Piyasalarda veriye ilişkin çok karışık tahminler yapılıyordu. Öyle ki tahminler 600 bin kişi ile 4,4 milyon kişi arasında farklılık gösteriyordu.Tahminlerin medyan değeri 1,7 milyon olarak ortaya çıkmıştı.