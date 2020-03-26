Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı

Koronavirüsün ekonomiye verdiği zararı en net olarak gösteren ABD işsizlik maaşı başvuruları, 3,3 milyon kişi olarak tarihi rekor kırdı.

26.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:21

Koronavirüsün finansal piyasalar üzerindeki etkisinin reel piyasalara yansıdığının ispatı olarak yorumlanan ABD işsizlik maaşı başvuruları açıklandı. Haftalık olarak açıklanan veri geçtiğimiz hafta 3,3 milyon kişi olarak açıklandı. Bu durum tarihteki en büyük artış oldu. Bir önceki hafta bu veri 281 bin kişi idi.

BİR ÖNCEKİ EN YÜKSEK ARTIŞ 38 YIL ÖNCEYDİ

İşsizlik maaşı başvurularında tarihteki en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Bu hafta açıklanan tarihi artıştan önce en yüksek artış 1982 yılında 665 bin olarak gerçekleşmişti.

BEKLENTİLERİN ÇOK ÜZERİNDE GELDİ

Piyasalarda veriye ilişkin çok karışık tahminler yapılıyordu. Öyle ki tahminler 600 bin kişi ile 4,4 milyon kişi arasında farklılık gösteriyordu.Tahminlerin medyan değeri 1,7 milyon olarak ortaya çıkmıştı.

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Ekonomi

Haberin Videosu :

Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı Ekonomi
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
Rekabet Kurumu’ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza Ekonomi
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya Ekonomi
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya
TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Ekonomi
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
’83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır’ Ekonomi
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok Ekonomi
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu’ndan jet tepki geldi Ekonomi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı Ekonomi
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

17:06: Bakanlıktan Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı - Ekonomi 17:06: Logo Yazılım'dan "Kovid-19'a karşı alınan tedbirler" hakkında açıklama - Ekonomi 17:00: Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir - Ekonomi 16:59: Erzincan'da 1217 üreticiye 6 Milyon 478 Bin 175 TL destekleme bedeli - Ekonomi 16:57: Ford Otosan maske üretimine başladı - Ekonomi 16:20: Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü - Ekonomi 16:04: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı - Ekonomi 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler 15:36: Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza - Ekonomi 15:04: Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı - Ekonomi 14:55: İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak - Haberler