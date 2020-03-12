ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre 4 bin kişi azalarak 211 bine düştü.
12.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:34
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre 4 bin kişi azalarak 211 bine düştü.
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 7 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi azalarak 211 bine geriledi. Başvuru sayısına yönelik piyasa beklentisi 218 bin olarak belirlenmişti.
Önceki haftaya ilişkin başvuru sayısı ise 216 binden 215 bine revize edildi.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 1 bin 250 kişi artarak 214 bine çıktı.
Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 29 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre 11 bin kişi azalarak 1 milyon 722 bine geriledi.
Analistler, işsizlik başvurularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanabilecek zorunlu işten çıkarmalar nedeniyle gelecek haftalarda artabileceğini belirtiyor.
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 7 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi azalarak 211 bine geriledi. Başvuru sayısına yönelik piyasa beklentisi 218 bin olarak belirlenmişti.
Önceki haftaya ilişkin başvuru sayısı ise 216 binden 215 bine revize edildi.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 1 bin 250 kişi artarak 214 bine çıktı.
Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 29 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre 11 bin kişi azalarak 1 milyon 722 bine geriledi.
Analistler, işsizlik başvurularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanabilecek zorunlu işten çıkarmalar nedeniyle gelecek haftalarda artabileceğini belirtiyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çalışma Bakanlığı, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Ekonomi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Ekonomi
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Ekonomi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Ekonomi
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Ekonomi
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Ekonomi
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Ekonomi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi