ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde arttı
Beklentinin 5,5 milyon olduğu ABD haftalık işsizlik rakamları 6,6 milyon oldu.
10.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:31
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, koronavirüssalgını nedeniyle 4 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 6 milyon 606 bin oldu. Buna göre bir ay önce 281 bin yeni başvuru kaydeden ABD'de, 30 Mart-4 Nisan haftasında işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya göre 261 bin azalarak 6,6 milyon oldu. Ekonomistlerin beklentileri 5,5 milyon seviyesindeydi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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