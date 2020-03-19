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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Kovid-19 etkisiyle beklentiyi aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının iş gücü piyasasında etkisini göstermeye başlamasıyla, 14 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre 70 bin kişi artarak 281 bine ulaştı.

19.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:06
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Kovid-19 etkisiyle beklentiyi aştı
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının iş gücü piyasasında etkisini göstermeye başlamasıyla, 14 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre 70 bin kişi artarak 281 bine ulaştı.
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 14 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 70 bin kişi artarak 281 bine yükseldi.
Eylül 2017'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan başvuru sayısına yönelik piyasa beklentisi, 220 bin olarak belirlenmişti.
Önceki haftaya ilişkin başvuru sayısı ise 211 bin seviyesinde gerçekleşti.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 16 bin 500 kişi artarak 232 bin 250'ye çıktı.
Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 7 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre 2 bin kişi artarak 1 milyon 701 bin olarak kaydedildi.
İşsizlik başvurularındaki artışta, Kovid-19 salgının iş gücü piyasasında etkisini göstermeye başlaması belirleyici oldu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, 14 Mart, Ekonomi

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