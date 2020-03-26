Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Kovid-19 etkisiyle rekor seviyeye ulaştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle, 21 Mart ile biten haftada 3 milyon 283 bine yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

26.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:42
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Kovid-19 etkisiyle rekor seviyeye ulaştı
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle, 21 Mart ile biten haftada 3 milyon 283 bine yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 21 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 milyon kişi artarak 3 milyon 283 bine yükseldi.
Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan başvuru sayısına yönelik piyasa beklentisi, 1 milyon 650 bin olarak belirlenmişti.
İşsizlik maaşı başvurularında daha önce en yüksek rakama Ekim 1982 döneminde ulaşılmıştı, bu dönemde 695 bin başvuru olmuştu.
Öte yandan, önceki haftaya ilişkin başvuru sayısı ise 281 binden 282 bine revize edildi.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 765 bin 750 kişi artarak 998 bin 250'ye çıktı.
Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 14 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre 101 bin kişi artarak 1 milyon 803 bin olarak kaydedildi.
İşsizlik başvurularındaki rekor artışta, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemler kapsamında işyerlerinin kapatılması ve iş gücü piyasasının etkilenmesi belirleyici oldu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çalışma Bakanlığı, 21 Mart, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Kovid-19 etkisiyle rekor seviyeye ulaştı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı Ekonomi
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı Ekonomi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı
Rekabet Kurumu’ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza Ekonomi
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya Ekonomi
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya
TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Ekonomi
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
’83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır’ Ekonomi
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok Ekonomi
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu’ndan jet tepki geldi Ekonomi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

17:06: Bakanlıktan Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı - Ekonomi 17:06: Logo Yazılım'dan "Kovid-19'a karşı alınan tedbirler" hakkında açıklama - Ekonomi 17:00: Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir - Ekonomi 16:59: Erzincan'da 1217 üreticiye 6 Milyon 478 Bin 175 TL destekleme bedeli - Ekonomi 16:57: Ford Otosan maske üretimine başladı - Ekonomi 16:20: Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü - Ekonomi 16:04: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı - Ekonomi 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler 15:36: Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza - Ekonomi 15:04: Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı - Ekonomi 14:55: İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak - Haberler