Haberler » Ekonomi » ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseldi - Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseldi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 210 bine yükseldi.

20.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:52ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseldi
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 210 bine yükseldi.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 15 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 210 bin oldu. Söz konusu dönemdeki yapılan başvuru sayısı piyasa beklentisiyle paralel seyretti.
Önceki haftaya ilişkin başvuru sayısı ise 205 binden 206 bine revize edildi.
Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 3 bin 250 kişilik azalışla 209 bine gerilediğini ortaya koydu.
Öte yandan, süregelen işsizlik başvuruları, 8 Şubat haftasında önceki haftaya göre 25 bin kişi artarak 1 milyon 726 bine yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çalışma Bakanlığı, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 17:16:31