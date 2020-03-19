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ABD'de işsizlik maaşı başvurularına koronavirüs etkisi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 70 bin kişi artarak 281 bine yükseldi.

19.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:45
ABD'de işsizlik maaşı başvurularına koronavirüs etkisi
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 70 bin kişi artarak 281 bine yükseldi. Eylül 2017'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan veriye ilişkin piyasa beklentisi, 220 bin olması yönündeydi.
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Eylül, Ekonomi

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