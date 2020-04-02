ABD'de işsizlik maaşına başvuruları rekor kırdı

Koronavirüsün iş gücü piyasasına etkilerini yansıtan ABD'de işsizlik maaşına başvuran kişi sayısı geçtiğimiz hafta 6,6 milyon kişi oldu. Bu veri geçtiğimiz hafta da 3,3 milyon olmuştu. Böyle de iki haftada toplam rakam 10 milyon kişi oldu.

Kaynak: Dunya.com