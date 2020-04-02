ABD'de işsizlik maaşına başvuruları rekor kırdı
Koronavirüsün iş gücü piyasasına etkilerini yansıtan ABD'de işsizlik maaşına başvuran kişi sayısı geçtiğimiz hafta 6,6 milyon kişi oldu.
02.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:39
Koronavirüsün iş gücü piyasasına etkilerini yansıtan ABD'de işsizlik maaşına başvuran kişi sayısı geçtiğimiz hafta 6,6 milyon kişi oldu. Bu veri geçtiğimiz hafta da 3,3 milyon olmuştu. Böyle de iki haftada toplam rakam 10 milyon kişi oldu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi