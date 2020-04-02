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ABD'de işsizlik sigortası başvurularında 4-5 milyon artış bekleniyor

Koronavirüs salgının en fazla etkilediği ekonomilerin başında gelen ABD'de bugün açıklanacak olan işsizlik maaşı başvurularının 5 milyon seviyelerine ulaşarak tarihi seviyelere çıkması bekleniyor.

02.04.2020 08:57 | Son Güncelleme: 02.04.2020 08:57
ABD'de işsizlik sigortası başvurularında 4-5 milyon artış bekleniyor
Koronavirüs salgının en fazla etkilediği ekonomilerin başında gelen ABD'de bugün açıklanacak olan işsizlik maaşı başvurularının 5 milyon seviyelerine ulaşarak tarihi seviyelere çıkması bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››ABD'de işsizlik sigortası başvurularında 4-5 milyon artış bekleniyor - Ekonomi

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