ABD'de işsizlik sigortası başvurularında 4-5 milyon artış bekleniyor
Koronavirüs salgının en fazla etkilediği ekonomilerin başında gelen ABD'de bugün açıklanacak olan işsizlik maaşı başvurularının 5 milyon seviyelerine ulaşarak tarihi seviyelere çıkması bekleniyor.
02.04.2020 08:57 | Son Güncelleme: 02.04.2020 08:57
Koronavirüs salgının en fazla etkilediği ekonomilerin başında gelen ABD'de bugün açıklanacak olan işsizlik maaşı başvurularının 5 milyon seviyelerine ulaşarak tarihi seviyelere çıkması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Ekonomi