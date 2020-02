ABD'de izci teşkilatı cinsel taciz iddiaları nedeniyle iflasa başvurdu

ABD'nin en eski sivil örgütlerinden biri olan Amerikan İzci Teşkilatı (Boy Scouts of America), geçmişte izci kamplarındaki çocuklara yönelik cinsel taciz iddialarının ortaya çıkaracağı tazminat taleplerini karşılayabilmek üzere iflas başvurusunda bulundu.

Teşkilat, ABD'nin Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki federal mahkemeye yaptığı başvuruda, kurum aleyhine açılan geçmişe dönük cinsel taciz davalarında olası tazminat cezalarını karşılamak üzere Federal İflas Yasası'nın 11. Maddesi kapsamında fon oluşturulmasını talep etti.

Başvuruda, gerektiğinde fona iletilmek üzere teşkilata ait 1 ila 10 milyar dolarlık varlığın satışa çıkarılması istendi.

Teşkilattan yapılan açıklamada, eyaletlerdeki izci örgütlenmelerinin, ayrı tüzel kişilikler olduğundan iflas sürecine dahil edilmeyeceği ve izcilik faaliyetlerine devam edileceği belirtildi.

Kuruluşun iflas başvurusu, New York, Arizona, New Jersey ve Kaliforniya eyaletlerinin cinsel taciz suçlarında zaman aşımı kuralını kaldıran düzenlemeleri kabul etmesinin ardından geldi.

1910 yılında kurulan ve ABD'nin en eski sivil örgütlenmelerinden biri olan Amerikan İzci Teşkilatı, Katolik Kilisesi gibi son dönemde geçmişe dönük cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelmişti.

Çocuk izcilere yönelik muhtelif cinsel istismar vakalarındaki sorumluluğu nedeniyle kuruluş aleyhine ABD'nin farklı kentlerinde açılmış ve açılma aşamasında olan yüzlerce dava bulunuyor.

İddiaların büyük çoğunluğu ülkede izci eğitiminin popüler olduğu 1960'lı, 70'li ve 80'li yıllara dayanıyor.

Kaynak: AA