ABD'de izci teşkilatı cinsel taciz tazminatlarını ödeyebilmek için iflasa başvurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) en eski sivil toplum örgütlerinden biri olan Amerikan İzci Teşkilatı (Boy Scouts of America), geçmişte izci kamplarındaki çocuklara yönelik cinsel taciz iddialarının ortaya çıkaracağı tazminat taleplerini karşılayabilmek üzere iflas başvurusunda bulundu. İddiaların büyük çoğunluğu ülkede izci eğitiminin popüler olduğu 1960'lı, 70'li ve 80'li yıllara dayanıyor.Teşkilat, ABD'nin Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki federal mahkemeye yaptığı başvuruda, kurum aleyhine açılan geçmişe dönük cinsel taciz davalarında olası tazminat cezalarını karşılamak üzere Federal İflas Yasası'nın 11. Maddesi kapsamında fon oluşturulmasını talep etti.