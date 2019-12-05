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ABD'de Joe Biden'ın seçim kampanyasında bir seçmenle tartışması gündem oldu

ABD'de gelecek yıl yapılacak Başkanlık seçimi için Demokrat Parti'den aday adayı olan Joe Biden'ın, seçim kampanyası esnasında bir seçmen ile yaşadığı gerginlik ülkede gündem oldu.

05.12.2019 23:48 | Son Güncelleme: 05.12.2019 23:48ABD'de Joe Biden'ın seçim kampanyasında bir seçmenle tartışması gündem oldu
ABD'de gelecek yıl yapılacak Başkanlık seçimi için Demokrat Parti'den aday adayı olan Joe Biden'ın, seçim kampanyası esnasında bir seçmen ile yaşadığı gerginlik ülkede gündem oldu.
Biden, seçim kampanyası kapsamında bugün Iowa eyaletinde seçmenler ile bir araya geldi.
Toplantıya katılan seçmenlerden 83 yaşındaki bir kişi Biden'a, oğlu Hunter Biden'ı alanda hiçbir deneyimi olmamasına rağmen, Ukraynalı bir gaz firmasının başına getirdiğini anımsatarak, "ABD Başkanına erişim mi satıyordunuz?" sorusunu yöneltti.
Biden bunun üzerine sinirlenerek, "Kahrolası yalancı seni, bu doğru değil. Hiç kimse bunu söylemedi, hiç kimse bunu kanıtlamadı." diye yanıt verdi.
Yaş tartışması
Seçmenin, Biden'a 77 yaşında olduğunu anımsatarak, "Neredeyse benim yaşımdasın. Çok yaşlısın. Ben 83 yaşındayım ve 30 yaşımdaki akli melekelerim yok." diye konuştu.
Bunun üzerine tartışma daha da alevlendi ve Biden, "Eğer benim yerimde olmak istiyorsan, hadi birlikte şınav çekelim, koşalım ne istiyorsan onu yapalım. Hadi olmadı IQ testi yapalım." yanıtını verdi.
Biden ve adı belirtilmeyen seçmen arasındaki bu diyaloğun yer aldığı ABD basınında ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Güncel

Kaynak: AA

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