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ABD'de kaçırılan bir kadın güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde kurtarıldı

ABD'de yeni yılın ilk günü şiddet uygulanarak sevgilisi tarafından zorla götürülen kadın, sığınmaya çalıştığı evin güvenlik kamera kayıtları sayesinde kurtarıldı.

04.01.2020 11:17 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:17 ABD'de kaçırılan bir kadın güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde kurtarıldı

ABD'de yeni yılın ilk günü şiddet uygulanarak sevgilisi tarafından zorla götürülen kadın, sığınmaya çalıştığı evin güvenlik kamera kayıtları sayesinde kurtarıldı.

Olay ülkenin Nevada Eyaleti'ne bağlı Las Vegas kentinde meydana geldi. Bir evin güvenlik kamerası görüntülerinde, genç bir kadının evin kapısına doğru koşarak yardım istediği, arkasından gelen ve sevgilisi olduğu belirtilen adamın kadını yakalayarak yere fırlattığı, tekmelediği ve sürükleyerek götürdüğü görülüyor. Güvenlik kamerası kayıtlarını gören ev sahibinin bildirmesi üzerine harekete geçen polis, genç kadını ve 1 aylık çocuğunu kurtardı. Adı Darnell olduğu belirlenen adamın ise insan kaçırma ve aile içi şiddet suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kadının koşarak gelip evin kapısın çalması

Arkasından gelen adamın kadını yakalayıp yere fırlatması, şiddet uygulaması

Adamın kadını sürükleyerek götürmesi



Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: DHA

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