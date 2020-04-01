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ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir

Amerikan Tıp Derneği Dergisi'nde yeni bir makale yayınlayan MIT'li uzmanlar koronavirüsle ilgili çarpıcı sonuçlar açıkladı. Koronavirüsün bulaşmaması için gerekli olan 1,5 metrelik uzaklık uyarısının doğru olmadığını ifade ederek "Öksürük ve hapşırık ile virüs 8 metre uzağa gidebilir" dedi.

01.04.2020 17:19 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:30

ABD'nin saygın eğitim kurumlarından MIT'nin yaptığı araştırma bilim dünyasında kafaları karıştırdı. Akademisyen Lydia Bourouiba, koronavirüsünün bulaşmaması için gerekli olan 1.5 metrelik uzaklık uyarısının güncel olmadığını söyleyerek, "Öksürük ve hapşırık sayesinde virüs 8 metre uzağa gidebiliyor" dedi.

"VİRÜS 1.5 METRE UZAKTAKİ İNSANA YAPIŞABİLİYOR"

Dünya çapında 880 binden fazla insanı hasta eden ve 42 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüsü ile ilgili çarpıcı bir iddia ABD'nin saygın eğitim kurumlarından MIT'den geldi.

MIT'de doçent doktor olarak çalışan Lydia Bourouiba, koronavirüsü salgını patlak verdiği dönemde uzmanların, "Virüs havadan bulaşıyor ve 1.5 metre uzaktaki insana yapışabiliyor" açıklamasını eleştirdi. Amerikan Tıp Derneği Dergisi'nde (Journal of the American Medical Association) yayınlanan makalesinde Bourouiba, virüsün 1.5 metre gidebileceğine dair tahminin 1930'lardan kalma teknik ve modellemelerle yapıldığını öne sürdü.

"8 METREYE KADAR İLERLEYEBİLİR"

Kariyerinde salgın hastalıkların bulaşması ve öksürük ve hapşırığın dinamiklerini yıllardır çalışan Bourouiba, koronavirüsünün de 8 metreye kadar yayılabildiğini ve saatlerce kalabildiğini söyledi. Bourouiba'nın araştırmasında, "Patojenik partikül ve damlacıklar, boyutlarına bakılmaksızın 8 metreye kadar ilerleyebilir" dedi.

Bourouiba, bu parçacık ve damlacıkların bir yere bulaşmasının yanı sıra saatlerce havada kalabileceğini aktardı. Hazırlanan raporda, "Çin'de yapılan araştırmalarda virüs parçacıkları, Kovid-19 hastalarının hastane odasındaki havalandırma sisteminde bile bulundu" ifadesi kullanıldı.

Bourouiba, "Şu an hazırlanan koronavirüsü rehberlerinin çok basitleştirilmiş olmasından ve müdahalenin etkisini azaltacağından korkuyorum" dedi.

TRUMP'IN DANIŞMANINDAN TEPKİ GELDİ

Fakat MIT tarafından hazırlanan bu rapora ilk tepki ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsüyle mücadele ekibinde de yer alan ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci'den geldi.

Fauci, "Bu araştırma korkunç bir şekilde yanlış yönlendiriyor. Kusura bakmayın ama bu araştırmanın yanlış yönlendirmesi beni çok rahatsız etti" dedi. Fauci, "Virüsün bu kadar uzak bir mesafeye gitmesi için çok ama çok güçlü bir şekilde hapşırmak ve öksürmek gerekir. Akademisyenin uyguladığı modelleme pratik değil" dedi.

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ABD’de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya

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Amerika'da kafaları karıştıran yeni tip koronavirüs araştırması: Öksürük sayesinde virüs 8 metre uzağa gidebiliyor

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