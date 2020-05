ABD’de kalan Türkler için yeni tahliye seferleri başladı

Kaynak: DHA

ABD'de kalan Türkler için yeni tahliye seferleri başladıKoronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ABD'de kalan Türk vatandaşları için Türk Hava Yolları tarafından New York, Şikago, Houston ve Miami 'den özel seferler başladı.Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ABD'de kalan Türk vatandaşları için Türk Hava Yolları (THY) tarafından New York, Şikago, Houston ve Miami'den özel seferler başladı.Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu özel seferlerin bugün New York ve Şikago'dan, yarın ise Houston'dan ve 17 Mayıs'ta da Miami'den gerçekleştirileceği belirtildi.Açıklamada ayrıca, uçuş günü Kovid-19 belirtileri gösteren veya daha önce Kovid-19 tanısı konulan yolcuların uçuşlara kabul edilemeyeceği bildirildi.Söz konusu seferlerle Türkiye'ye gidecek yolcular ülkeye girişlerinden itibaren 14 gün boyunca karantinada kalacaklar.Tahliye olmayı bekleyen vatandaşlar havalimanlarina akın etti.GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR DHA - DIŞ