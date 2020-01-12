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ABD'de kamyonet mağazaya daldı: 11 yaralı

ABD'nin Washington eyaleti Seattle kentinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, mağazaya daldı, aralarında 2 yaşında bebeğin de bulunduğu 11 kişi yaralandı.

12.01.2020 12:47 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:47ABD'de kamyonet mağazaya daldı: 11 yaralı

ABD'nin eyaleti kentinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, mağazaya daldı, aralarında 2 yaşında bebeğin de bulunduğu 11 kişi yaralandı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Seattle kentinin Burien bölgesindeki mağazada, 16 Aralık'ta meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, mağazanın ön kapısını kırarak içeriye daldı. O anlara ilişkin yeni paylaşılan görüntülerde, mağazanın girişinde duran kırmızı giysili bir kadının kucağında bebeğini tuttuğu, kamyonetin ise mağazanın vitrin camını ve kapısını kırarak içeriye daldığı görüldü. Kamyonet, bebeğini tutan kadına çarparak onu metrelerce sürükledi. Ayrıca mağazadaki diğer müşterilerin de yere düştükleri görüldü.

BEBEĞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olay sonrası yapılan incelemede, kamyonet sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi. Kazanın hemen ardından hastaneye kaldırılan bebek yoğun bakıma alındı. Bebeğin beyin sarsıntısı geçirmiş olabileceği üzerinde durulurken, tedavisinin sürdüğü belirtildi.



Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Seattle, Dünya

Kaynak: DHA

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