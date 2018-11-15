ABD'de Kar Fırtınası

NEW ABD
'de etkili olan kar fırtınası nedeniyle buzlanan yollarda meydana gelen kazalarda 5 kişi yaşamını yitirdi.
ABD'yi etkisi altına alan ve "Avery" adı verilen kar fırtınası, hayatı olumsuz etkiliyor.
Arkansas eyaletinde yolların buzlanması nedeniyle meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Mississippi eyaletinde de buzlu yolda bir otobüsün kayması nedeniyle oluşan kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.
Öte yandan, Avery nedeniyle Kentucky
, Indiana
, Virginia
ve Ohio
eyaletlerindeki toplam 400 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.
Olumsuz hava koşullarına karşı 89 milyon kişiye uyarı yapıldı.
Amerika Birleşik Devletleri
15 Kasım 2018 Perşembe 20:11