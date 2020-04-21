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ABD'de karantina karşıtı protestolar artıyor

ABD'de karantina karşıtı protestolar artıyorTuba KARA, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 40 binden fazla kişinin öldüğü ABD'de, Michigan eyaletinde karantinaya karşı başlayan protestolar birçok eyalete sıçradı.

21.04.2020 13:21 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:23
ABD'de karantina karşıtı protestolar artıyor
Tuba KARA, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 40 binden fazla kişinin öldüğü ABD'de, Michigan eyaletinde karantinaya karşı başlayan protestolar birçok eyalete sıçradı. Michigan'da başlayan ve birçok eyalete yayılan Trump destekli ilk eylemlerin ardından, Pensilvanyada'da yüzlerce Cumhuriyetçi sokağa çıktı. Valilerin devam ettirdiği karantina önlemleri protesto edildi.
ABD'nin Michigan eyaletinde koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin kaldırılması için başlatılan protesto gösterileri ülke geneline yayıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat valilerin yönetiminde olan bazı eyaletlerde Covid-19 önlemlerinin kaldırılması için yapılan protestolara sosyal medya üzerinden destek verince, protestolar demokratların yönettiği eyaletlere sıçradı.
PROTESTOLAR EYALETLERE YAYILDI
Michigan eyaletinde başlayan gösterilere Trump'ın destek vermesinin ardından göstericiler, Michigan, Washington, Oklahoma, Ohio, Kuzey Carolina, Florida, Idaho, Minnesota, Utah, Kaliforniya, Virginia, New Hampshire, New Jersey, Kentucky,Montana,Colorado, Wisconsin, Texas, Arizona, Oregon, Marryland ve Pensilvanyada'da sokaklara döküldü.
PROTESTOCULAR TRUMP'IN MESAJINDAN GÜÇ BULDU
Evde kal çağrılarına tepki gösteren Trump destekçisi protestocular, yeniden işlerine dönmek istediğini belirterek silahları ve maskeleri ile sokaklara çıktı. Göstericiler, Eyaletleri yeniden açın ve Karantinayı bitirin, çalışmamıza izin verin yazılı pankartlarla alınan kararları protesto etti. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat valilerin yönetiminde olan bazı eyaletlerde koronavirüs önlemlerinin kaldırılması için yapılan protestolara sosyal medya üzerinden Minnesota'ya özgürlük, Michigan'a özgürlük ifadelerini kullanarak destek vermişti. ABD’de karantina karşıtı protestolar artıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Karantina, Michigan, Güncel
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