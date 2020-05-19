ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile kızlarına mezuniyet balosu düzenledi

ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile kızlarına mezuniyet balosu düzenlediABD, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü olan ABD'de, bir lise öğrencesi evinde sosyal mesafeyi hiçe sayarak menuziyet balosu düzenledi.

ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
19.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:24
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
ABD, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü olan ABD'de, bir lise öğrencesi evinde sosyal mesafeyi hiçe sayarak menuziyet balosu düzenledi. Ailelerin de destek verdiği törene bir de DJ çağırıldı.
Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin(ABD) İllinois eyaletindeki Northbrook kentinde yaşayan lise son sınıf öğrencisi Emma Chassman için karantina nedeniyle okullarda düzenlenemeyen mezuniyet balosunu eve taşıdı. Kızlarına sürpriz yapan Chassman ailesi, kızları için evde düzenlediği sürpriz mezuniyet balosuna dj ve ışık sistemi de dahil etti. Baloya davet edilen öğrenciler tarafından kayda alınan eğlencede, maske ve sosyal mesafenin hiçe sayılmasına sosyal medyadan tepki yapdı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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