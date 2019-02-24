ABD'de Kargo Uçağı Düştü

– Amazon
şirketine ait bir kargo uçağı, ABD
'nin Teksas
eyaletinin Houston kentinde düştü, uçakta bulunan üç kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği düşünülüyor.
Yetkililer, ABD'nin Miami
kentinden Houston kentine uçan Boeing
767 ile iletişimin yerel saatle 12.45 civarında kaybedildiği ve uçağın düştüğünü açıkladı.
Federal Havacılık Kurulu (FAA
) sözcüsü Lynn
Lunsford uçağın kara kutusunun bulunması için çalışmalara başlandığını söylerken Houston Şerifi Brian Hawthorne, uçağın bir bataklığa düştüğü için çalışmanın zaman alacağını duyurdu.
Amazon Küresel Opersayonlar Müdür Yardımcısı Dave Clark, mürettebatın hayatta olmasını umduklarını ve olay yerine intikal eden görevlilere minnettar olduklarını söyledi.
Teksas, Amazon, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
Kaynak: DHA