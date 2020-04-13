Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ABD'de kasırga 6 can aldı

ABD'de meydana gelen şiddetli fırtına ve kasırgalar nedeniyle Mississippi eyaletinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, Louisiana eyaletinde de yaklaşık 300 ev ve binanın hasar gördüğü bildirildi.

13.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:08
ABD'de kasırga 6 can aldı
ABD'de meydana gelen şiddetli fırtına ve kasırgalar nedeniyle Mississippi eyaletinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, Louisiana eyaletinde de yaklaşık 300 ev ve binanın hasar gördüğü bildirildi.
Mississippi Acil Durum Yönetim Ajansı Direktörü Greg Michel, sert hava koşulları sebebiyle Walthall bölgesinde bir, Lawrence bölgesinde 2 ve Jefferson Davis bölgesinde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Mississippi Valisi Tate Reeves, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, eyalet genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve kasırgalar nedeniyle halkın sağlığını ve güvenliğini korumak için "acil durum ilan ettiğini" duyurdu.
Clarksdale bölgesi Belediye Başkanı Chuck Espy, kuvvetli rüzgarların, elektrik direklerini ve ağaçları devirdiğini belirterek, "Bunların zor zamanlar olduğunu biliyorum ve herkesten dua etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.
Fırtına, Mississippi'yi etkisi altına almadan önce, meteoroloji servisi tarafından özellikle Louisiana'nın kuzeyinde kuvvetli rüzgar ve kasırganın görüldüğü belirtilmiş ve eyalette kasırga uyarıları yapılmıştı.
Louisiana'da çok sayıda ev hasar gördü
CNN'nin haberine göre, Monroe şehri Belediye Başkanı Jamie Mayo, "Burada, sadece Monroe şehrinde en az 200-300 ev hasar gördü." dedi.
Fırtına nedeniyle şehirde herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyleyen Mayo, acil durum ekiplerinin "ufak çaplı yaralanmalara" müdahale ettiğini, itfaiye ekiplerinin de mahsur kalan kimse olmadığından emin olmak için hasarlı binalarda inceleme yaptığını belirtti.
Binaların dış cephe kaplamasının söküldüğü ve inşaat artıklarının pistlere dağıldığı Monroe Havaalanı'nda uçuşların iptal edildiği bildirildi.
Yetkililer, DeSoto ve Webster yerleşim yerlerinde de onlarca evin hasara uğradığını söyledi.
Diğer yandan, Alabama eyaletinin Morgan bölgesinde bir kilisenin çatısının ve çan kulesinin yıldırım isabet etmesi sonucu hasar gördüğü bildirildi.
WBMA-TV, kuvvetli rüzgarların Alabama'nın Walker bölgesinde binalara zarar verdiğini ve ağaçları devirdiğini aktardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
’Soylu’dan ilk açıklama’ haberini servis eden ajans, özür diledi Haberler
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Onlarca kişi, kendilerine gelen ’mesaj’ üzerine yol kapatıp eylem yaptı Haberler
Onlarca kişi, kendilerine gelen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
Haberler ›› Güncel ››ABD'de kasırga 6 can aldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:36: Muhtarın isyanı: "Delirmemek için kendimi zor tuttum" - Haber 11:36: Düziçi'nde 8 kişiye 16 bin 926 lira ceza - Haber 11:34: Başakşehir'de sokağa çıkma yasağında kaçak maske operasyonu - Haber 11:33: Denizli'de yasak bitti, hayat normale döndü - Haber 11:33: Kızılcahamam sokağa çıkma yasağına uydu - Haber 11:28: Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi - Haber 10:47: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler