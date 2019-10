Abd'de kayıp ilanları verilen modacı meğer telefonunu kaybetmiş

ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan Tuğçe Taş'tan (34), 14 Ekim'den beri haber alınamıyordu. İstanbul'da yaşayan kardeşi Tuğberk Taş, ablasının kendilerini aradığını ve durumunun iyi olduğunu söyledi.Tuğberk Taş, Telefonu kaybolmuş aslında... Sadece biraz kafasını dinlemeye ihtiyaçı varmış, o yüzden de çok büyütülecek bir şey olmadığını anladık dedi.Tuğçe için ABD'de 'Kayıp aranıyor ' ilanları asılmıştı. En son Venice Beach'te görülen Tuğçe'nin ailesi ve arkadaşları, Los Angeles polisi ve Türk başkonsolosluğu'ndan yardım istemişti. Los Angeles'te Panacea isimli bir moda danışmanlığı şirketinin sahibi olan Taş, daha önce İstanbul'daki ünlü mağazaların satın alma bölümlerinde çalışmıştı. Nişantaşı Işık Lisesi mezunu olan genç kadın, Ağustos ayında Nevada eyaletinde her yıl yapılan 'Burning Man' festivaline katılmış ve fotoğraflarını Instagram'dan paylaşmıştı.Tuğçe Taş'ın kardeşi Tuğberk Taş, ablasının arandığını öğrenerek annesine telefonla ulaştığını, iyi olduğunu söylediğini belirterek, Biz konunun bu kadar büyüyeceğini düşünmüyorduk dedi. Tuğberk Taş, şöyle konuştu Biz Tuğçe'den bir haber alamıyorduk 1 haftadır. Telefonuna ulaşamıyorduk, mesajlar atıyorduk gitmiyordu, telefonu kaybolmuş aslında çok da büyütülecek bir durum değil ama tabii ki annem ve ablam olduğu için sadece bizim hayatımızda o yüzden arama çalışması başlattık ki bulabilelim. Sonrasında çok korkulacak bir şey olmadığını öğrendik. Sadece biraz kafasını dinlemeye ihtiyacı varmış, o yüzden de çok büyütülecek bir şey olmadığını anladık. Annem deTuğçe'nin yanına gitti şu an durumu iyi, her şey yolunda sabahta görüştüm kendisiyle herhangi bir şeyi yok. Kendisine telefonda aldık herhangi merak edilecek bir durum yok?? dedi.