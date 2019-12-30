Haberler » 3. Sayfa » ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti - Haberler

ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Texas eyaletinin Fort Worth kentinde kiliseye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

30.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:43 ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Texas eyaletinin Fort Worth kentinde kiliseye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Texas eyaletinin Fort Woth eyaletinde bulunan Freeway Mesih Kilisesi'ne yerel saatle 11.50 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırı sırasında kilise içerisinde 240'tan fazla cemaat üyesi bulunduğunu ve saldırı anında kilisede canlı yayın yapıldığını belirtti. Canlı yayın sırasında silahlı saldırganın av tüfeği ile ibadet edenlere ateş açtığını açıklayan yetkililer, saldırganın bir kişi tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Polisin yaptığı araştırmalar sonucu saldırganın birçok kez tutuklanan bir sabıkalı olduğu öğrenildi. Saldırı sonucunda iki kilise memurunun hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatlarını kaybetti.

Texas Valisi Greg Abbot olayla ilgili olarak, "İbadethaneler kutsaldır. Gerçekleştirilen saldırıda kahramanca müdahalede bulunan gönüllülere teşekkür ediyorum. Daha fazla can kaybımız olabilirdi" açıklamasını yaptı.

Saldırganın müdahaleler sonucu etkisiz hale getirildikten sonra öldüğü belirtilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

2017 yılında da 'ın Sutherland Springs'deki Baptist Kilisesine silahlı saldırı düzenlenmiş 26 kişi hayatını kaybetmişti. Bu tür silahlı saldırıların çok fazla yaşandığı ABD'de geçtiğimiz Eylül ayında ruhsatlı silahların ibadethanelerde de taşınabileceğine ilişkin yeni bir yasa yürürlüğe girmişti. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:00   ABD'de Yusuf Özgür'ü öldüren 2 saldırgan yakalandı - Haberler
10:59   (Özel) Yolda mahsur kaldılar, halay çekerek kurtarılmayı beklediler - Haberler
10:58   Almanya'dan Aylin'e protez bacak mesajı - Haberler
10:58   Oto galeri açıp vekaletname ile 25 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi - Haberler
10:58   Uyuşturucu alıp araç kullanan sürücülere ağır ceza - Haberler
10:47   Son dakika: İzmir'de Sağlık müdürü ve doktorun eşinin öldürülmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
10:45   Erdoğan'ın 2019 yılı içerisinde en çok ziyaret ettiği ülke Rusya oldu - Haberler
10:36   Köpekleri zehirleyip, döverek öldürdükten sonra koyun ve hindileri çaldılar - Haberler
10:24   Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde anahtar Meral Akşener'in elinde mi? - Haberler
09:37   Aldığı otomobil başına dert oldu, firma hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler
30.12.2019 11:09:41