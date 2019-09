ABD'de kızamık salgını sona erdi

NEW ABD'de geçen yıl, özellikle New York'taki Ortodoks Yahudi mahallelerinde başlayıp diğer eyaletlere de sıçrayan kızamık salgınının sona erdiği bildirildi.

New York Sağlık yetkilileri, son kızamık vakasından bu yana iki kuluçka dönemi geçtiği halde yeni enfeksiyona rastlanmadığını duyurdu.

Kızamık salgınlarının, 42 güne denk gelen iki kuluçka dönemi süresi sonrası genellikle sona erdiğine karar verildiği ifade edildi.

New York Sağlık Müdürü Oxiris Barbot, halkın yine de tedbirli olması gerektiğini vurgulayarak, New Yorkluları çocuklarını okula başlamadan önce aşılatmaya çağırdı.

Barbot, "Aşıları zamanında yaptırmak, yeryüzünün en bulaşıcı hastalıklarından biri olan kızamığa karşı, ailemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı korumanın en önemli yoludur." dedi.

Yetkililer, kızamık salgını için şu ana kadar 6 milyon dolardan fazla harcama yapıldığını ve zorunlu aşı sürecinde 500'den fazla sağlık görevlisinin çalıştığını aktardı.

New York'un Brooklyn bölgesindeki Ortodoks Yahudi mahallerinde, geçen yıl ekimde, dini sebeplerle aşı yaptırmak istemeyenler nedeniyle kızamık salgını başlamıştı. New York 654 kızamık vakası ile son 27 yılın en yüksek rakamına ulaşmıştı.

Salgın nedeniyle şehirde acil sağlık durumu ilan edilmiş, dini sebeplerle aşı yaptırmama muafiyeti kaldırılarak ilgili bölgelerde okula giden her çocuğa cezai müeyyide ile aşı yaptırma zorunluluğu getirilmişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkedeki 30 eyalette ağustos sonu itibarıyla bin 234 kızamık vakıasının kaydedildiğini duyurmuş, bunların üçte ikiden fazlasının da New York'taki salgın ile bağlantılı olduğunu açıklamıştı.

