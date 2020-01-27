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Abd'de kobe bryant üzüntüsü

ABD'de Kobe Bryant üzüntüsüABD, (DHA) ? ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna ile hayatını kaybetmesinin ardından devlet adamları, politikacılar, sporcular, film yıldızları ve ünlüler taziyelerini yayınladılar.

27.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:06
ABD'de Kobe Bryant üzüntüsü
ABD, (DHA) ? ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna ile hayatını kaybetmesinin ardından devlet adamları, politikacılar, sporcular, film yıldızları ve ünlüler taziyelerini yayınladılar.
Kaliforniya'nın Los Angeles kentindeki Calabasas bölgesinde yoğun sisli havada meydana gelen helikopter kazasında yaşamını yitiren 41 yaşındaki ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın ardından ünlüler taziye mesajları yayınladı. Dünya tarihinde efsane basketbolculardan biri olarak bilinen Bryant için Magic Johnson, yıkıcı haberi aldıktan sonra bütün sabah ağladığını belirtirken; bir diğer basketbol efsanesi sayılan Shaquille O'Neal ise acısını sözcüklerle ifade edemeyeceğini ve hastalandığını belirtti. Taziye mesajı yayınlayan bir diğer efsane isim Michael Jordan, tüm Lakers takımına baş sağlığı dilerken, ABD Başkanı Trump, Kobe'nin tüm zamanların en büyük oyuncusu olduğunu ve üzüntüsünü dile getirdi. Eski Başkan Barack Obama ise eşiyle birlikte sahaların efsanesi Kobe'nin geride kalan ailesi için dua ettiklerini belirtti. Mesaj yayınlayan ünlüler arasında Leonardo DiCaprio 'Kobe hayattan daha büyüktü, bir efsaneydi' dedi. Hugh Jackman ise ABD'ye ilk geldiğinde basketbolu Kobe, Shaq ve Lakers takımıyla sevdiğini yazdı.
Los Angeles Havalimanı'nda (LAX) görülen LeBron James'in ise gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Dün gerçekleşen Grammy Ödül Töreni'nde ünlü şarkıcı Alicia Keys taziyelerini paylaştı.
Abd'de kobe bryant üzüntüsü

Amerika Birleşik Devletleri, Kobe Bryant, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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