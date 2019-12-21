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ABD'de "köleliği geri getirmek istiyorum" diyen öğretmen açığa alındı

ABD'de bir tarih öğretmeni, ırkçı söylemlerde bulunduğu ve "köleliğin geri getirilmesini istediği" iddiasıyla açığa alındı.

21.12.2019 22:28 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:28 ABD'de

ABD basınına göre, eyaletindeki bir ortaokulun bazı öğrencileri, tarih öğretmenlerinin ders sırasında ırkçı söylemlerde bulunduğunu ileri sürdü. İsmi açıklanmayan tarih öğretmeninin daha önce de benzer iddialarla açığa alındığı ve 13 'ta görevine döndüğü belirtildi.

TRUMP'IN SÖYLEMLERİNE DESTEK VERDİ

Öğretmenin Başkan Donald Trump'ın göçmen karşıtı söylemlerine destek verdiğini belirten öğrenciler, bu kişinin "köleliği geri getirmek istiyorum" dediğini aktardı. Öğrencilerinin yüzde 70'i Latin ve Afrika kökenlilerden oluşan okulda görev yapan öğretmen açığa alındı.

DAHA ÖNCE DE AÇIĞA ALINMIŞ

İsmi açıklanmayan öğretmenin daha önce de benzer iddialarla açığa alındığı ve 13 Aralık'ta görevine döndüğü kaydedildi.


Amerika Birleşik Devletleri, California, Aralık, Dünya

Kaynak: AA

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