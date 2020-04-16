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ABD'de konut başlangıçları martta yüzde 22,3 azaldı

ABD'de konut başlangıçları martta bir önceki aya göre yüzde 22,3 azalışla 1 milyon 216 bine, inşaat izinleri de yüzde 6,8 düşüşle 1 milyon 353 bine geriledi.

16.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:50
ABD'de konut başlangıçları martta yüzde 22,3 azaldı
ABD'de konut başlangıçları martta bir önceki aya göre yüzde 22,3 azalışla 1 milyon 216 bine, inşaat izinleri de yüzde 6,8 düşüşle 1 milyon 353 bine geriledi.
ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, konut başlangıçları, martta önceki aya kıyasla yüzde 22,3 azalarak 1 milyon 216 bine geriledi. Konut başlangıçlarında söz konusu azalışla Mart 1984'den bu yana en yüksek aylık düşüş kaydedildi.
Şubat ayında 1 milyon 564 bin olarak kaydedilen veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 300 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
Bu dönemde konut başlangıçları, yıllık bazda ise yüzde 1,4 artış kaydetti.
İnşaat izinleri de martta bir önceki aya göre yüzde 6,8 azalarak 1 milyon 353 bine düştü.
Şubat ayında 1 milyon 452 bin olarak kaydedilen inşaat izinleri verisine yönelik piyasa beklentisi, 1 milyon 300 bin olması yönündeydi.
Bu dönemde inşaat izinleri, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 5 artış gösterdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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