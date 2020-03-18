ABD'de konut başlangıçları şubatta azaldı
ABD'de konut başlangıçları şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,5 azalışla 1 milyon 599 bine, inşaat izinleri de yüzde 5,5 düşüşle 1 milyon 464 bine geriledi.
18.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:56
ABD'de konut başlangıçları şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,5 azalışla 1 milyon 599 bine, inşaat izinleri de yüzde 5,5 düşüşle 1 milyon 464 bine geriledi.
ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, konut başlangıçları, şubatta önceki aya kıyasla yüzde 1,5 azalarak 1 milyon 599 bine geriledi.
Ocak ayında 1 milyon 624 bin olarak kaydedilen veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 500 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
Bu dönemde konut başlangıçları, yıllık bazda ise yüzde 39,2 artış kaydetti.
İnşaat izinleri de şubatta bir önceki aya göre yüzde 5,5 azalarak 1 milyon 464 bine düştü.
Ocak ayında 1 milyon 550 bin olarak kaydedilen inşaat izinleri verisine yönelik piyasa beklentisi, 1 milyon 500 bin olması yönündeydi.
Bu dönemde inşaat izinleri, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 13,8 artış gösterdi.
ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, konut başlangıçları, şubatta önceki aya kıyasla yüzde 1,5 azalarak 1 milyon 599 bine geriledi.
Ocak ayında 1 milyon 624 bin olarak kaydedilen veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 500 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
Bu dönemde konut başlangıçları, yıllık bazda ise yüzde 39,2 artış kaydetti.
İnşaat izinleri de şubatta bir önceki aya göre yüzde 5,5 azalarak 1 milyon 464 bine düştü.
Ocak ayında 1 milyon 550 bin olarak kaydedilen inşaat izinleri verisine yönelik piyasa beklentisi, 1 milyon 500 bin olması yönündeydi.
Bu dönemde inşaat izinleri, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 13,8 artış gösterdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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