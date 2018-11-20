ABD'de Konut Başlangıçları Yükseldi

ABD
'de yılın başından bu yana inişli çıkışlı seyreden konut başlangıçları, ekimde aylık yüzde 1,5 artışla 1 milyon 228 bine çıktı.
ABD Ticaret Bakanlığı
raporuna göre, konut başlangıçları, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 1,5 artarak 1 milyon 228 bin oldu. Yılın başından bu yana inişli çıkışlı bir grafik izleyen verinin 1 milyon 225 bine yükselmesi bekleniyordu.
Raporda, ekim ayı inşaat izinlerinin yüzde 0,6 azalarak 1 milyon 263 bine gerilediği de bildirildi. Gelecek dönemdeki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinlerine yönelik beklenti 1 milyon 260 bin seviyesindeydi.
Bu arada, eylül ayına ilişkin konut başlangıçları 1 milyon 201 binden 1 milyon 210 bine revize edildi. Aynı döneme ait inşaat izinleri de 1 milyon 241 binden 1 milyon 270 bine düzeltildi.
Analistler, ABD konut sektörünün yükselen faiz hadlerinin talebi, artan girdi ve emek maliyetinin ise arzı sınırlaması nedeniyle zayıf seyrettiğine işaret ediyor.
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı,Amerika Birleşik Devletleri