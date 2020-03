ABD'de korona nedeniyle Teksas ve Florida'da acil durum ilan edildi

ABD Başkanı Trump, Teksas ve Florida eyaletinde acil durum uygulanmasına onay verdiğini açıkladı. Başkent Washington DC'de iş yerlerinin 24 Nisan'a kadar kapatıldığı belirtilirken, New York Belediye Başkanı Blasio, gelen mali yardıma itiraz etti.ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da korona virüsü (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında günlük gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Teksas ve Florida eyaletlerinde acil durum ilan edilmesi kararına onay verdiğini duyurdu. Trump açıklamasında, "Ekonomiyi bir an önce eski haline getirmek için birçok insanın iş hayatına dönmesi gerekiyor" şeklindeki açıklamalarını bir kez daha tekrarladı. Trump, "Birçok insan işine geri dönmek istiyor. Aceleyle bir şey yapmak istemiyorum. Bilim insanları ve kabine üyeleriyle tekrar görüşüp bir karara varacağız. Bu önlemler ne kadar uzarsa, ekonomimiz o kadar kötüye gider" dedi. ABD Başkanı Trump, "Bazı gazete ve televizyon kanallarının korona virüsü salgınıyla ilgili yalan haberlerine inanmayın, hiçbir şey onların gösterdikleri gibi değil" ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz hafta da New York, Kaliforniya, Illinois, Louisiana ve Washington eyaletlerinde olağanüstü halin uygulanması talimatını verilmişti."New Yorkluların yarısı korona virüse yakalanacak"Korona virüsü salgınını "büyüyen bir kriz" olarak nitelendiren New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Kontrol altına alınamayan korona virüs nedeniyle şehirde yaşayan insanların yarısı hastalığa yakalanacak ve en az 40 bin kişinin salgından ölebilir" dedi. Bill de Blasio, "İnsanlar felakete hazır olmalılar. Nisan ve Mayıs ayı bundan daha çok zor olabilir" şeklinde konuştu.New York'ta yaklaşık 4 milyon insanın daha korona virüse yakalanacağı konusunda uyarıda bulunan Belediye Başkanı Bill de Blasio, eyalet genelinde tıbbi malzeme sıkıntısının yaşandığını ve hastanelerin gün geçtikçe dolduğunu belirtti.ABD Başkanı Trump'ı eleştiren New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, gelen mali yardıma itiraz ederek, "150 milyar Dolarlık havuzdan New York'a 1 milyar dolar vermek akıl işi değil. Şu anda bu ülkedeki vakaların üçte biri durumundayız. Birisi Washington'da matematik yapıyor ve bu süreçte New York'un ihtiyaçları karşılanmıyor" ifadelerini kullandı.Başkent Washington'da korona virüs alarmıABD'nin başkenti Washington DC'de tüm iş yerlerinin yerel saat ile 22.00 itibarıyla 24 Nisan'a kadar kadar kapalı kalacağı açıklandı. Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser yaptığı açıklamada, "Yeni tip korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında eczane, banka ve temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı iş yerleri hariç tüm iş yerleri 4 hafta kapalı kalacak" dedi.ABD genelinde 190 milyon kişi evlerinden dışarı çıkamıyorABD'nin 50 eyaletine yayılan korona virüs salgını 21 eyalette yaşamı olumsuz yönde etkilerken yaklaşık 190 milyon kişi evlerinden dışarı çıkamıyor. Ülke genelinde korona virüsü salgınının en çok etkilediği ve ekonomik olarak da büyük sarsıntıların yaşandığı eyaletler Kalifornia, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Michigan, New Mexico, New York, Oregon, Washington, Batı Virginia, Florida, Teksas, Washington, Iowa, Louisiana ve Wisconsin olarak belirtildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA