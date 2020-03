ABD'de Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 275'e yükseldi

ABD'de korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 275'e yükseldi. Vaka sayısı ise 19 bin 774'e ulaştı. Ülkede, hayat durma noktasına gelirken, birçok eyalette acil durum ilan edildi.ABD'de, korona virüs salgını ABD ekonomisinin her sektörüne zarar vermeye devam ediyor. Korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili ABD'de, işini kaybedenler, işten çıkarmalar, her gün düşen borsa ve Covid-19'un yayılmasını önlemek için giderek artan daha sert önlemler ekonomik hasara neden olurken, korona virüs salgınında ölümler durdurulamıyor. Birçok eyalette hayat durma noktasına gelirken, New York kentinde son 12 saatte vaka sayısı 4 bin artarak 8 bin 403 yükseldi, kentte virüsten ölenlerin sayısı ise 46 olarak açıklandı.Trump, hastane gemisi USNS Comfort'u New York'a gönderiyorABD Donanmasından yapılan açıklamada, korona virüs hastalarında beklenmeyen artış nedeniyle dolan hastanelerin üzerindeki yükü hafifletmek için bin yataklı donanma gemisinin New York'a gönderileceği belirtildi. Açıklamada, USNS Comfort gemisinin personelinin New York'taki hastanelerde tedavi altında olan normal hastalara bakacağı açıklandı. Planlı olarak yapılan bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede New York'ta konuşlandırılmak üzere gerekli tıbbi personeli belirlemek için çalışmaların yürütüldüğü, donanmanın iki hastane gemisinden birisi olan USNS Comfort'un önümüzdeki iki hafta içerisinde Virginia eyaletindeki Norfolk Deniz Üssü'nden New York'a hareket edeceği belirtildi. Bin yataklı USNS Comfort'ta 12 adet tam donanımlı ameliyathane, laboratuvar tesisi ve oksijen üreten tesisler bulunuyor.New York'ta, eczane ve marketler hariç tüm iş yerlerine kapanma talimatı verildiNew York Valisi Andrew Cuomo, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında eczane ve marketler hariç bütün iş yerlerinin kapanması talimatını verdi. Vali Cuomo gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'de en fazla vaka sayısının görüldüğü New York'ta açık kalması zorunlu olmayan iş yerlerinin kapanması için talimat verdiğini, halktan zorunlu kalmadıkları sürece evlerinden çıkmamalarını ve kentte tüm toplantıların yasaklandığını belirtti. Cuomo, "Başkan Donald Trump, USNS Comfort'u bize gönderiyor. Bu olağanüstü bir durum" ifadelerini kullandı.Yakında ABD'de yaşayan her beş kişiden biri evde kalmalarını gerektiren kurallar altında yaşıyor olacakÖnce bölgesel yönetimlerin ardından aralarında California, New York, Washington ve Illınos gibi en büyük eyaletlerin vatandaşların "Evde Kalmasını" ve yaşamsal önemi olmayan işyerlerinin kapatılmasını emreden kuralları devreye sokması ile ekonomi durma noktasına gelirken ABD'de yaşayanların beşte biri yaşamlarında büyük değişiklikleri hissediyor. Kurallar çok sıkı bir evden çıkmama yasağını içermese de insanların birbirleri ile arasındaki sosyal mesafenin korunmasını amaçlıyor. California Valisi Gavin Newsom kurallardan etkilenen 40 milyon California'nın birbirleri ile aralarındaki mesafeyi korumak kaydı ile halen dışarı çıkabileceği, alışverişlerini yapabileceği veya kumsalda yürüyüş yapabileceklerini söyledi.New Orleans eyaleti Cantrell Belediye Başkanı şehirde yaşayan 360 bin kişinin sadece acil ihtiyaçları karşılamak için dışarı çıkabileceklerini duyururken, Illınois Valisi J.B. Pritzker eyalette yaşayan 12 milyon kişinin sadece acil durumlarda dışarı çıkmasına izin veren kuralları yayınladı. Pritzker "Farkındayım ki bazı durumlarda insanların geçim kaynakları ile hayatları arasında seçim yapmak zorundayım. Maalesef hayatta kalınamazsa geçim olmaz" dedi.Virüsün yayılma hızını azaltmak için ABD, Kanada ile Meksika olan sınırını yaşamsal önemi olmayan tüm geçişlere Cumartesi gece yarısından itibaren kapattı. Beyaz Saray'da gerçekleşen basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ayrıca Amerikalılara seyahat ile ilgili olarak 4'üncü Seviye uyarıların aktif olduğunu hatırlatarak yurt dışına seyahat etmemelerini söyledi. Pompeo ayrıca yurtdışında bulunanları eğer bulundukları yerde uzun zaman kalmayı planlamıyorlarsa "acilen ülkeye dönmek için plan yapın" diyerek uyardı. Ayrıca ABD Hava Kuvvetlerinin Honduras'ta bulunan 89 ABD vatandaşını kurtardığı duyuruldu.Yeni kurallarla birlikte maaş gününden maaş gününe yaşayan birçok Amerikalı için geçim sıkıntıları baş gösterirken ABD Senatosu bir trilyon dolarlık ekonomik paket hazırladıklarını duyurdu. Trump yönetiminin kişilere iki sefer çek göndermesini ve küçük ve büyük işletmeleri desteklemek için 500 milyar dolar ödemesini de içeren paket hem Demokratlardan hem Cumhuriyetçilerden destek görüyor. Paketin içerisinde virüs nedeni ile işini kaybeden veya çalışamayan kişilere tam maaş ödenmesi maddesi de yer alıyor.Yönetim ekonomiyi rahatlatmaya çalışırken yönetim kademesi veya onlara yakın çalışan personelde de virüs vakaları görülmeye başladı. Başkan Yardımcısı Mike Pence ile çalışan ismi açıklanmayan bir kişide korona virüsü çıkarken Beyaz Saray Personel Şefi Mick Mulvaney virüs şüphesi ile kendini karantinaya aldı. Ayrıca Beyaz Saray Basın Sekreteri Stephanie Grisham'da daha önce virüs bulaşmış biri ile temas etmiş olma ihtimaline karşın evden çalıştığını açıklamıştı.Önlemler borsadaki düşüşe engel olamıyorAlınan ekonomik yöntemler borsadaki düşüşe engel olamıyor. 2008 finansal krizinden bu yana en kötü haftayı yaşayan borsa Başkan Trump'ın göreve gelmesinden bir gün evvelki noktaya kadar geriledi. ABD'de vakaların artması ile sağlık sisteminde oluşacak baskıya hazırlanmak ve hali hazırda eksikliği görülen maske, eldiven vb. koruyucu malzemenin temini için baskı gören federal hükümette Beyaz Saray'da açıklama yapan Trump'ın savaş zamanı kanunlarından olan "Savunma Üretim Kanununu" devreye soktuğunu söylemesine rağmen henüz bunun sonuçları görülmüş değil. Açıklamadan birkaç saat evvel New York Şehri Belediye Başkanı şehrin elinde sadece birkaç hafta yetecek malzeme kaldığını açıklamıştı. ABD'de en çok korona virüs vakası görülen eyalet olan Washington'dan bir yetkili ise sağlık sisteminin aşırı yüklenmesi durumunda hangi hastaların hizmet alacağı ile ilgili çalışma yaptıklarını açıklamıştı. Bütün bunlar olurken "Gey's Anatomy", "Chicago Med" ve "The Resident" gibi hastane temalı diziler ellerinde bulunan ve çekimlerde kullanılan gerçek medikal malzeme ve teçhizatı hastanelere bağışladıklarını açıkladı. - PENNSYLVANIA

Kaynak: İHA