ABD'de korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 41'e yükseldi
ABD'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.
13.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:57
ABD'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen korona virüsü ABD'de bilançoyu arttırıyor. ABD genelinde korona virüs (Covid-19) kaynaklı ölü sayısı 41'e yükseldi. ABD'de şu ana kadar tespit edilmiş toplam vak'a sayısı ise bin 762 olarak açıklandı. - WASHINGTON
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen korona virüsü ABD'de bilançoyu arttırıyor. ABD genelinde korona virüs (Covid-19) kaynaklı ölü sayısı 41'e yükseldi. ABD'de şu ana kadar tespit edilmiş toplam vak'a sayısı ise bin 762 olarak açıklandı. - WASHINGTON
Kaynak: İHA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, 3. Sayfa
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