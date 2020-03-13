ABD'de korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 41'e yükseldi
ABD'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.
13.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:00
ABD'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen korona virüsü ABD'de bilançoyu arttırıyor. ABD genelinde korona virüs (Covid-19) kaynaklı ölü sayısı 41'e yükseldi. ABD'de şu ana kadar tespit edilmiş toplam vak'a sayısı ise bin 762 olarak açıklandı.
(İHA)
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen korona virüsü ABD'de bilançoyu arttırıyor. ABD genelinde korona virüs (Covid-19) kaynaklı ölü sayısı 41'e yükseldi. ABD'de şu ana kadar tespit edilmiş toplam vak'a sayısı ise bin 762 olarak açıklandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Güncel
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