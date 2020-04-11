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- ABD'de korona virüs nedeniyle ölü sayısı 19 bine yaklaştı- Vaka sayısı 500 bini geçti

- ABD'de korona virüs nedeniyle ölü sayısı 19 bine yaklaştı Vaka sayısı 500 bini geçti ABD'de korona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 747'ye, toplam vaka sayısı ise 504 bin 793'e yükseldi.

11.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:06
- ABD'de korona virüs nedeniyle ölü sayısı 19 bine yaklaştı
Vaka sayısı 500 bini geçti
WASHINGTON - ABD'de korona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 747'ye, toplam vaka sayısı ise 504 bin 793'e yükseldi.
Çin'de ortaya çıkan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında, ABD merkez ülkelerden biri haline geldi. ABD'de bir günde virüs kaynaklı 2 bin 113 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 18 bin 747'ye yükseldi. Ülke genelinde vaka sayısı ise 37 bin 821 artışla 504 bin 793'e ulaştı. Salgının en fazla görüldüğü merkez üssü New York kentinde ise virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 887'ye, vaka sayısı 174 bin 489'a ulaştı. New York'un ardından en fazla vaka sayısının belirlendiği New Jersey eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 932'ye, vaka sayısı ise 54 bin 588'e yükseldi. Korona vakasının en çok görüldüğü eyaletler sıralamasında üçüncü sırada yer alan Michigan eyaletinde ise vaka sayısı 23 bin 239'a yükselirken, hayatını kaybedenleri sayısı bin 286 olarak açıklandı.
Bir günde 2 bin 113 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de korona virüs (Covid-19) salgınına yakalanan 29 bin 57 kişinin ise hastalığı yenerek çeşitli hastanelerden taburcu edildikleri belirtildi. - ABD’de korona virüs nedeniyle ölü sayısı 19 bine yaklaştı- Vaka sayısı 500 bini geçti

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, New York, Güncel
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