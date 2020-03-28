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ABD'de, korona virüs salgını seçim süreci için büyük tehdit oluşturuyor

ABD'de, Kasım ayında yapılması planlanan Başkanlık seçimlerine korona virüs (Covid-19) salgını büyük bir tehdit oluşturuyor.

28.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:57
ABD'de, korona virüs salgını seçim süreci için büyük tehdit oluşturuyor
ABD'de, Kasım ayında yapılması planlanan Başkanlık seçimlerine korona virüs (Covid-19) salgını büyük bir tehdit oluşturuyor.

ABD'yi etkisi altına alan ve her geçen gün yaşam koşullarını ağırlaştıran korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle seçimlerde güvenli bir oylama sistemi oluşturmaya çalışan ABD seçim kurulu yetkilileri korkunç bir gerçekle karşı karşıya oldukları, Kasım'da ayında yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin bu olumsuz koşullar karşısında gerçekleştirilmesinin çok zor alacağı görüşünde. ABD seçim kurulu yetkilileri, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yapılması istenilen posta yoluyla oy kullanmanın yasalaşması için yeterli zaman ve ödeneğin olmadığı açıkladı.

New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi Brennan Adalet Merkezi Başkanı Michael Waldman, "Kongre, başkanlık seçimlerini zamanında yapılmasına yardımcı olmak için yeterli ve acilen ihtiyaç duyulan fonları ve ortamı sağlamalı, aksi takdirde Kasım ayında yapılması planlanan seçimler tahribata yol açabilir" dedi.

Korona virüs salgınının seçmenler için oluşturduğu ağır tehlikeli etkilerinin acilen çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Waldman, "En çok tartışılan öneriler, ülke çapında seçmenler için posta yoluyla oy kullanmayı sağlamak ve seçim gününde sandık başındaki kalabalığı gidermek için erken posta yoluyla oy hakkını genişletmek. Ancak, sandık başında oy kullanmakta gidilecek değişikliklerin maliyetinin yanında karmaşık bir durum da ortaya koyacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kasım ayında yapılacak seçimleri, güvenli ve adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için prosedürlerin hazırlığı şimdiden yapılmalı" diyen ABD Seçim Yardım Komisyonu başkanı Benjamin Hovland, ülke genelinde tüm seçmenlerin posta yoluyla oy kullanma maliyetinin 1.4 milyar dolara kadar çıkabileceğini ve yalnızca posta ücretinin 600 milyon dolara mal olacağını ifade etti.

Yapılacak değişiklikler Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında kuşkuları artırdı

Demokratlar, daha sık hareket etme eğilimi gösteren veya posta hizmetine güvenilir erişimden yoksun olan azınlıkların ve düşük gelirli seçmenlerin haklarından mahrum kalabileceğinden korkuyor. Cumhuriyetçiler seçmen sahtekarlığıyla ilgili kaygılarını dile getirerek, yeni bir oylama sistemi ile yaşlı seçmenlerin ve postaların yavaş gönderildiği kırsal bölge sakinlerinin tamamen dışarıda bırakılabileceği endişesini taşıyor.

Kamuoyu araştırmaları ABD başkanlık seçimlerine katılımın düşük olacağını gösteriyor

ABD'de 18-24 Mart tarihleri arasında 3 bin 830 yetişkinler üzerinde yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre seçmenlerin yüzde 63'ü Kasım ayında oy kullanmaları için "tamamen emin" olduklarını ortaya koyuyor. Ancak, korona virüs salgını seçim gününde de hala ülkede bir faktörse sandığa gideceklerin ülke genelinde bu rakamın yüzde 56'ya kadar düşeceği ifade edildi. Bu koşullarda yapılacak başkanlık seçimlerine katılımın ABD tarihinde en düşük seviyeler olacağı belirtildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

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