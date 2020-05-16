ABD'de korona virüs vakaları 1 milyon 500 bini aştı

ABD'de korona virüs vaka sayısı 1 milyon 501 bin 989'a yükseldi.

ABD'de korona virüs vakaları 1 milyon 500 bini aştı
16.05.2020 23:45 | Son Güncelleme: 16.05.2020 23:48
ABD'de korona virüs vaka sayısı 1 milyon 501 bin 989'a yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgınının merkez üssü ABD'de bilanço ağırlaşıyor. ABD'de korona virüs salgını nedeniyle 876 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 89 bin 383'e ulaştı. Ülkede toplam vaka sayısı ise 17 bin 704 artışla 1 milyon 501 bin 989'a çıktı.

ABD'de salgından en çok etkilenen eyalet olan New York'ta toplam vaka sayısı 357 bin 875'e, ölü sayısı ise 27 bin 562'ye yükseldi. New York'un ardından en fazla vakanın kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 253'e vaka sayısı ise 146 bin 174'e ulaştı. En fazla vakanın görüldüğü eyalet sıralamasında üçüncü sırada yer alan Illinois'de korona vaka sayısı 92 bin 457 olarak kayıtlara geçerken, 4 bin 129 kişi hayatını kaybetti. Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 84 bin 933'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 705'e yükseldi. California eyaletinde vaka sayısı 77 bin 5'e ölü sayısı ise 3 bin 204'e yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 65 bin 307 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı 4 bin 494'e ulaştı.

ABD'de korona virüse bağlı ilk ölümün gerçekleştiği Washington eyaletinde ise vaka sayısı 18 bin 901 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı bin 8'e yükseldi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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